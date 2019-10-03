ذروة قياسية لأسعار شحن النفط الأمريكى لآسيا

قال متعاملون وسماسرة سفن، إن أسعار استئجار ناقلات الخام الأمريكي المتجهة إلى آسيا سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس الأربعاء وسط شح السفن جراء العقوبات الأمريكية على شركة نقل صينية عملاقة.





استأجرت "اس كيه إنرجي"، أكبر شركة تكرير كورية جنوبية، ناقلة عملاقة لشحن الخام الأمريكي إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر مقابل عشرة ملايين دولار، وهو أعلى سعر على الإطلاق لنقل شحنة من الساحل الأمريكي على خليج المسكيك إلى آسيا.





وكانت واشنطن فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على وحدتين لشركة كوسكو الصينية بدعوى انخراطها في نقل الخام من إيران.





ونقلت وكالة "رويترز" عن متعاملين وسماسرة سفن قولهم: "إن العقوبات جعلت مصدري الخام من الساحل الأمريكي يحجمون عن استئجار السفن المرتبطة بكوسكو".





وتملك إحدى الوحدتين – كوسكو لسفن الناقلات (داليان) – وتدير ما لا يقل عن 36 ناقلة خام ومنتجات مكررة، منها 18 ناقلة عملاقة أو فائقة الضخامة، بحسب مصادر ملاحية وبيانات رفينيتيف.