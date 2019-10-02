الشوط الأول.. محمد صلاح يسجل وليفربول يتقدم على سالزبورج بثلاثية (فيديو)

أنهى فريق ليفربول الإنجليزي شوط المباراة الأول بالتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.



نجح ساديو ماني في إحراز الهدف الأول بعد كرة متبادلة بين فيرمينيو وساديو مانى وضعت الأخير في انفراد بالمرمى ثم صوب كرة بباطن القدم سكنت يسار المرمى.



وجاء الهدف الثاني عن طريق أندرو روبيرتسون في الدقيقة 25، بعد مجموعة من التمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول انتهت بكرة عرضية متقنة من أرنولد من جهة اليمين قابلها أندرو روبيرتسون بتصويبة من منتصف منطقة الجزاء سكنت الشباك.



وعزز بالثالث النجم محمد صلاح في الدقيقة 36 بعد كرة عرضية من ساديو مانى من جهة اليسار قابلها فيرمينيو برأسية من على القائم القريب أبعدها حارس سالزبورج لترد الكرة إلى صلاح المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة الشباك الخالية.



وقلص النتيجة اللاعب هوانج هي تشان في الدقيقة 39 لتنتهي نتيجة الشوط الأول بين ليفربول وسالزبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



