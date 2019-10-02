أحمد مراد يوضح حقيقة جزء ثالث من "الفيل الأزرق".. فيديو

كشف الكاتب أحمد مراد، حقيقة تقديم جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرض جزأيه.



وقال أحمد مراد، خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "الموضوع ما زال تحت الدراسة مع المخرج مروان حامد، ولكن فكرة وجود جزء ثالث واردة ولكن ستكون خاصة بقرارات جديدة وكثيرة وليست فكرة نجاح الفيلم".



"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته "الفيل الأزرق"، إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبدالعزيز، وهم نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

