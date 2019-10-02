سوزوكى بمعرض طوكيو الدولى

أعلنت شركة سوزوكي اليابانية المصنعة للسيارات عن مشاركتها بمعرض طوكيو الدولي للسيارات بطرحها عددًا جديدًا من الموديلات الجديدة كليًا.



ونشر موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للسيارات الجديدة التي أعلنت سوزوكي عن طرحها ضمن فعاليات معرض طوكيو، والتي يبلغ عددها خمسة موديلات اختبارية للعرض فقط.



وقال الموقع الأمريكي إن الموديلات الجديدة من سوزوكي تطرح باسم، موديل Waku Spo، وموديل Hanare الذي يندرج ضمن فئة السيارات الـ VAN، وموديل Hustler وموديل Hustler Customized، وموديل Every Combi.



وذكر "موتور وان" أن طراز Waku Spo، بالتحديد، منحته شركة سوزوكي إطلالة مشابهة لطراز سوزوكي Fronte الكلاسيكي الذي طرح في عام 1960.



ومن المقرر أن تكشف سوزوكي عن قدرات كفاة موديلاتها المشاركة بمعرض طوكيو المرتقب، الذي تنطلق فعالياته في يوم 23 من شهر أكتوبرالجاري، بالتزامن مع عرضها رسميًا أمام الجمهور.