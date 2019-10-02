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مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (صور)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:52 ص
مصطفى أبو تورتة
مصطفى أبو تورتة
محمود جروين
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جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارته قصة هروب الشاب مصطفى، والشهير بـ"مصطفى أبو تورتة" كما لقبه رواد السوشيال ميديا، بعد هروبه وأهله يوم خطبته من الفتاة "نهال شعبان"، بعدما أخذ التورتة والشبكة، وادعى مرض خاله، تاركًا خطيبته وحدها.

"نهال" كتبت منشورًا لاقى انتشارًا واسعًا على موقع فيسبوك، روت فيه القصة كاملة، قالت فيه: "طيب مش عادتي أتكلم وأحكي عن حياتي الشخصية على الفيس.. بس اللي حصل مش شوية فمضطرة أتكلم عشان متعبش..أنا كان مقري فتحتي زي ما كله عارف على مصطفى وخطوبتي كانت يوم السبت، اللي فات المفروض كان بينا مشاكل زي أي اتنين عاديين مع مامته بقى وخلافات بتحصل أول ما طلب حاجة وقولت دا عادي بيحصل بس اللي متخيلتش إنه يحصل إنه يسيبني في القاعة لوحدي".

وأضافت: "اتفاجئت إنه مش عازم صحابه ولا قرايبه كلهم وحسيت في حاجة غلط حتى مامته وأخته مفيش.. واحدة فيهم جت بركتلي وقولت أمشي اليوم".

وتابعت: "كل ما أقوله فين الشبكة اللي هنلبسها يقولي أصل اتكب عليها شربات أصل وقع جاتوه عليها.. طب خليها بعد البوفيه وكلام كله غريب كدا لحد ما دخلنا بعد البوفيه لقيت أهله كلهم مشيوا.. وقال إيه خاله تعب! في يقوم أهله كلهم يمشوا وأنا في القاعة لوحدي بدور عليه الاقيه بيصرخ برا ويقول خالي عيان وبيلطم وحاجات غريبة كدا وأنا أقسم بالله ما مستوعبة اللي بيحصل هو في واحد خاله عيان عيلته كلها بتمشي الستات اختفوا بس كانو بيهزروا فوق نسوا العيان".

وقالت: "والأنيل إننا اكتشفنا إنهم أخدوا التورت معاهم طب مش خالك عيان.. أخدتوا التورت معاكم ملبسنيش شبكة.. وقبل كل دا بأيام جالي البيت وأخد التوينز بتاعت قراية الفاتحة بحجة إنه عايز يلبسني كله مرة واحدة في القاعة وأنا هبلة وافقت! مجاش في بالي للحظة واحدة انه هيعمل فيا كدا".

واختتمت نهال: "دلوقتى حبه أقول كل دا عشان إيه؟ كان ممكن ننهي بالمعروف من غير أذى نفسي ليا.. كان ممكن تسترجل وتيجي تقولي يلا نفركش وكنت لغيت الخطوبة.. مش جي وبترقص وتقولي محضرلك مفاجأة.. وفي نيتك تعمل فيا كدا.. حسبي الله ونعم الوكيل".

منشور "نهال" لاقى انتشارًا واسعًا، خاصة بين الفتيات الذين شاركوها محنتها، وتعاطفوا معها بشكل كبير، وانهالت التعليقات الساخرة والغاضبة أيضا من موقف "مصطفى أبو تورتة"، كما لقبوه.

"مصطفى أبو تورتة" خرج عن صمته، وقرر الرد على منشور نهال، حيث قال في تعليقه: "تصدقي صعبتي عليا حلو الشو ده.. مفيش حتى كده لله يا محسنين، انتي أصغر من إني أرد عليكي، وأنا بجد ندمان على معرفتك، مش ندمان على اللي حصل، ولو حابة تتكلمي احكي للناس الحكاية من البداية يا أبلة".

وتابع: "بجد أنا ندمان على وقتي معاكي.. أنا حبيتك بجد بس انتي للأسف متستهليش الحب ده وكان لازم دي تبقى نهايتك".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بنشر كوميكسات كثيرة عن الواقعة، وأطلقوا عليه بسخرية اسم "مصطفى أبو تورتة"، وشاركوا هذه الكوميكسات على صفحاتهم الشخصية والمجموعات المختلفة، لتلقى اهتمامًا وانتشارًا كبيرًا.

الجدير بالذكر أن نهال شعبان قامت بمسح المنشور من صفحتها الشخصية، كما اضطر مصطفى أبو تورتة لقفل التعليقات على صفحته الشخصية، إلا أنه ما زال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناولون قصتهم بشكل واسع.

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