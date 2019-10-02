غدًا.. نظر تجديد حبس النائب صلاح عيسى بـ"رشوة المقابر"

حددت النيابة العامة، جلسة الخميس 3 أكتوبر لنظر تجديد حبس صلاح عيسى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".



يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، أمرت فى 11 يوليو الجاري بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المقابر".



وكشفت التحريات الأمنية الأولية فى القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بأن النائب السابق صلاح عيسى، استغل نفوذه، كعضو فى مجلس النواب، والمجلس التنفيذى بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن "عيسى" استعمل نفوذه فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م." و"ل. ف.".