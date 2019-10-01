أحد مؤسسي "أرمي" فرقة "BTS": مصر بلد الأمن والاستقرار

قالت ندى علي، إحدى مؤسسي "أرمي مصر" محبي فرقة BTS، إن محبي الفرقة قرروا نشر مقطع فيديو يعلنوا فيه دعمهم للدولة المصرية، ويعبروا فيه عن حبهم للبلد، ورفضهم أحداث الفوضى الأخيرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "قمنا برفع مقطع فيديو على يو تيوب، وجهنا فيه رسالة وأكدنا فيه أننا نحب فرقة BTS، والفرقة علمتنا الاهتمام بالبلد والحفاظ عليها".

وتابعت: "حاولنا نقول مصر مستقرة وآمنة وأن شعب مصر واعي وأن مصر هي أمن واستقرار العالم كله، وشاركت باسمي في الفيديو، وقلت عاوزين ندعم مصر لأننا عايشين في خيرها وبننعم باستقرارها، ولازم ندافع عنها، ودي مجرد رسالة بسيطة إننا بندعم مصر".