مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة غدًا

تنطلق غدًا الأربعاء 2-9-2019 جولة جديدة من مباريات دوري أبطال أوروبا.



ونقدم لكم جدول بالمباريات ومواعيدها والقنوات الناقلة



مباراة نابولي وجينك، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على بي ان سبورت 1.



مباراة بوروسيا دورتموند وسلافيا براغ، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة بي ان سبورت 5.



مباراة ليفربول وريد بول، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على بي ان سبورت 2.



مباراة برشلونة وانتر ميلان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على بي ان سبورت 1.



مباراة زينيت وبنفيكا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة بي ان سبورت 4.



مباراة لايبزيغ وليون في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة بي ان سبورت 5.



مباراة فالنسيا وأياكس أمستردام في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة بي ان سبورت 3.



مباراة مباراة نادي ليل وتشيلسي في تمام الساعة مساءً على بي ان سبورت 6.