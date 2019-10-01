رئيس هيئة الأنفاق يستعرض نتائج أعمال تطوير خطوط المترو

قال الدكتور عصام والى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن الخط الأول في المترو " حلوان – المرج" يعد من أقدم خطوط المترو، لافتًا إلى أنه تم افتتاحه عام 1989، وطول الخط يصل لما يقارب من 44 كيلو، والخدمات فيه كانت تشهد حالة من التدني، وبالتالي تم وضع خطة لتطوير ورفع الكفاءة.



وأضاف "والي"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح "، المُذاع علي فضائية "dmc"، أن التطوير تم من خلال ثلاثة محاور وهم رفع كفاءة البنية الأساسية للمحطات وسلالم كهرباء، وتطوير أماكن التذاكر وبوابات الدخول، وأجهزة التأمين والأنظمة التى تتحكم في خط سير وعمليات تشغيل الخط.



وأوضح أنه تم تركيب أنظمة تحكم جديدة تربط بين الخط الأول والثاني، كما أنه تم وضع عملية التحكم المركزي بين جميع المحطات سواء الـ35 محطة في الخط الأول، أو الـ20 محطة في الخط الثاني " شبرا – المنيب".