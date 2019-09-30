لماذا تبني الدولة قصورا رئاسية جديدة؟.. أسامة سرايا يجيب

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن هجوم الإخوان على فكرة إنشاء قصور رئاسية جديدة غير مبرر، لأنه من غير المنطقي أن تبني الدولة عاصمة إدارية جديدة تكون خالية من مقر للرئاسة، أو البرلمان.

وواصل في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن إعلام الإخوان لعبوا على تصريحات الرئيس السيسي سابقا بأن مصر دولة فقيرة، واستحضروها بعد تصريحات بناء القصور الرئاسية، موضحًا أنه لا يوجد أي تعارض بين التصريحين، لأنه من الممكن أن تكون دولة فقيرة ولكن يتم الاستثمار فيها بالإنشاءات الجديدة.

واستكمل أنه كان لا بد أن يتم شرح الصورة كاملة للمواطنين، لافتا إلى أن هذه الإنشاءات الكبيرة رفعت من قيمة المدن الجديدة.