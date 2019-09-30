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محامٍ يتقدم ببلاغ ضد محمد علي يتهمه بمحاولة اغتيال السيسي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:48 م
محمد علي
محمد علي
سناء إسماعيل
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أكد طارق محمود، المحامي بالنقض، أنه تقدم بـ 4 بلاغات ضد محمد علي، آخرها كان اليوم حيث اتهمه فيه بأنه ساعي أساسي لمحاولة اعتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اتهمنا محمد علي بالتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية، خلال تواجده باستراحة المعمورة بالإسكندرية، عبر نقله تحركات الرئيس خلال توليه ترميم الاستراحة، ونقل المعلومات إلى المخابرات التركية عبر معتز مطر، الذي نقلها إلى المجموعة الإرهابية بمصر".

وأضاف: "محمد علي أرسل صورًا خلال تنفيذه إنشاءات الإدارة الهندسية إلى معتز مطر، لنقلها إلى المخابرات التركية، لاستهداف القيادات العسكرية للجيش"، مؤكدا أن مخطط محمد علي لنشر الفتنة بين جموع الشعب لن ينجح.

وأشار إلى أن محمد علي يتلقى أوامر من ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

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