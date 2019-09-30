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"90 دقيقة" ينفرد بمستندات تفضح فساد المقاول الأجير محمد علي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:28 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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انفرد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، بعرض مستندات تكشف فساد المقاول الأجير محمد علي، وتهربه من ضرائب قيمتها أكثر من 275 مليون جنيه.

وأوضح الباز، أن هذه المستندات تكشف ما يمكن اعتباره الإمبراطورية المالية لمحمد علي، موضحا أن المستندات تكشف أن محمد علي يمتلك 6 شركات وليست شركة واحدة فقط.

وتابع أن المقاول الأجير أخفى أمام الناس أنه يمتلك 6 شركات وأظهر منهم شركة واحدة فقط وهي شركة أملاك العقارية، لأنه كان يريد أن يتهم القوات المسلحة بأشياء معينة، وهذا الأمر لن يتم إلا بتصدير شركته العقارية لكي ينخدع الناس بأكاذيبه.   

ولفت الباز، إلى أن الوثيقة الأولى مستخرجة من السجل التجاري رقم 61308، باسم مجموعة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة "شركة مساهمة مصرية".

وأشار إلى أنه في عام 2013 كان رأس المال المرخص به للشركة هو 100 مليون جنيه، ورأس المال المصدر 10 ملايين جنيه، وفي أكتوبر من 2015 أصبح رأس المال المصدر هو 50 مليون جنيه، وتم سداد 40 مليون جنيه منه، وفي ديسمبر 2015، أصبح المدفوع من رأس المال المصدر 50 مليون جنيه.

واستكمل أن النقلة الكبرى تمت في عام 2016، وتحديدًا في أغسطس من هذا العام، حيث ارتفع رأس المال المصدر للشركة إلى 100 مليون جنيه، والمفاجأة أن المبالغ المدفوعة كانت 100 مليون، أي أنه دفع المبلغ كاملًا.

وواصل أنه في نوفمبر 2016 ظهر "البر التاني"، الذي أنتجه ولعب محمد علي بطولته، وهو الفيلم الذي كتبته زينب عزيز وأخرجه علي إدريس، وتشير الأرقام إلى أن الفيلم لم يحقق أي نجاح يذكر في دور العرض، وقد صرح محمد علي نفسه بأنه خسر في هذا الفيلم 27 مليون جنيه.

وأردف قائلا: "السؤال هنا إذا كان محمد علي خسر27  مليون جنيه في عام 2016  فكيف استطاع أن يرفع رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه، ويدفعها كاملة؟، ومن أين حصل على هذه الأموال؟، وإذا كان هناك من دفعها له فمقابل أى شىء؟.

ونوه الباز، إلى أن الفيلم الذي قدمه محمد علي صوّره في أكثر من دولة من بينها إسبانيا، وتشير تقارير صحفية منشورة ومعلنة أن  محمد علي التقى هناك بالقنصل القطري عيسى الكواري، وقابل أيضًا السفير القطري محمد جهام الكواري، وليس بعيدًا بالطبع أن تكون الأموال التي حصل محمد علي عليها وضخها في شركته من الأموال القطرية التي تُنفق دون حساب لنشر الفوضى في مصر.

واستكمل أن المقابل الذي حصلت عليه قطر من محمد علي هو الفيديوهات التي سجلها، وحولت قناة الجزيرة القطرية نفسها إلى منصة لعرضها، حاولت من خلاله حشد الناس في الشارع ودفعهم دفعًا إلى الهتاف ضد الرئيس.

ونوه الباز، إلى أن المستندات كشفت أن شركاء محمد علي في شركة أملاك أشخاص وهميون، وهو ما توصل إليه جمال سمير محرم، الذي حصل على بياناتهم التأمينية، التي تكشف أنهم مجرد صورة في الشركة.

وتابع أن الشركاء المزعومين هم محمد محمد عربي إبراهيم، وهو مهندس مدني، بياناته التأمينية الصادرة من منطقة شرق القاهرة مكتب مدينة نصر ثانٍ تقول إن رقمه هو 004924988، وعمل في عدة شركات لكنه استقال منها.

وجاء من ضمن الشركاء المزعومين أيضا محمد جمال حسين الذي يعمل في الأساس إخصائي علاقات عامة، بياناته التأمينية الصادرة من نفس المنطقة ونفس المكتب، وتحمل رقم 035360484، تقول أيضًا إنه عمل في عدة شركات واستقال منها.

وشملت القائمة أيضا هويدة خليل محمود علي، التي هي شريكة لمحمد علي في شركة أملاك، بياناتها التأمينية تكشف عن أنها تحمل رقم 007562519، وتكشف أيضًا عن أنها تملك "ميكروباص" يعمل في الحوامدية، ولا زالت تملكه حتى الآن.

ولفت الباز، إلى أن محمد علي مدين للضرائب بـ 275 مليون جنيه، ولا بد من التحرك للتحفظ على هذه الممتلكات والشركات لسداد هذه المديونية.

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