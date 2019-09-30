"عجوز خرف".. كيف أساء الإخواني عبدالله النفيسي لكوكب الشرق

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو للإخواني الكويتي عبدالله النفيسي، وهو يسخر من أم كلثوم، ويستنكر خروج الناس بالملايين في جنازتها.

وفي الفيديو، يقول "النفيسي": "جنازة ام كلثوم كان فيها ملايين!، العرب مساكين وشعوب عاطفية، مغنية حولت المنطقة لغرزة حشيش".

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، على إهانة الإخواني عبدالله النفيسي لأم كلثوم، قائلا: "هذا العجوز الخرف تشفق عليه، فهو يعاني من سطحية مفرطة، ودي طبيعة التيارات المتأسلمة".

وواصل: "عبدالله النفيسي سايب كل اللي عملته أم كلثوم وما قدمته للفن والثقافة والوجدان، ويقول دي مجرد مغنية.. كيف تتحدث عن أم كلثوم بهذا التدني والتخلف؟.. أم كلثوم مش مجرد مطربة، انت تعكس كمان تصور هذه التيارات عن الحياة، دي تيارات بتكره الإبداع والفن والثقافة، ولذلك متلاقيش عندهم حد مبدع".