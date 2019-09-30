الخرباوي يكشف دور القرضاوي والمدارس الدينية في أخونة قطر.. فيديو

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقنع الشباب المنضمين لها أنهم جنود الله الذين يدافعون عن الإسلام، ويسعون إلى تطبيقه.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية " صدى البلد": "جماعة الإخوان صارعت للوصول إلى الحكم، بالرغم من عدم معرفتها بأصول إدارة البلاد، وأظهرت محمد علي، في محاولة لتأجيج الرأي العام، بنشر أكاذيب ومعلومات مزيفة"، مشيدا بدور الإعلام المصري في مواجهته.



وأضاف: "تنظيم الإخوان متواجد في قطر منذ عام 1954، بعد هروب بعض العناصر المتهمة في قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان يوسف القرضاوي، وعبدالمعز عبدالستار، أول من توجهوا إلى قطر حيث أسند إليه أمير قطر وقتها تأسيس مدرسة دينية".



وتابع: "أول مجلة صدرت في قطر كانت عن طريق إحدى المدارس التابعة للإخوان"، مشيرا إلى أن التوافق الفكري بين حاكم قطر والعناصر الأولى الهاربة، أدى إلى توافد العديد من العناصر الإخوانية إلى الدوحة، الذين استهدفوا منذ البداية السيطرة على التعليم، فضلا عن تركيزهم على الإعلام، والذي انتهى بإنشاء قناة الجزيرة التي روجت أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.



واستطرد: "الجماعة رأت أنه لا داعي لإقامة التنظيم بشكل رسمي في قطر، كون النظام الحاكم أصبح إخوانيا"، مؤكدا أن الإخوان قد يستغنون عن وجود رسمي لهم في دولة ما، ويعوضون ذلك بالتنظيم السري.



