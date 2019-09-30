الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الخرباوي يكشف دور القرضاوي والمدارس الدينية في أخونة قطر.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:47 م
الخرباوي
الخرباوي
سناء إسماعيل
طباعة
قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقنع الشباب المنضمين لها أنهم جنود الله الذين يدافعون عن الإسلام، ويسعون إلى تطبيقه.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية " صدى البلد": "جماعة الإخوان صارعت للوصول إلى الحكم، بالرغم من عدم معرفتها بأصول إدارة البلاد، وأظهرت محمد علي، في محاولة لتأجيج الرأي العام، بنشر أكاذيب ومعلومات مزيفة"، مشيدا بدور الإعلام المصري في مواجهته.

وأضاف: "تنظيم الإخوان متواجد في قطر منذ عام 1954، بعد هروب بعض العناصر المتهمة في قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان يوسف القرضاوي، وعبدالمعز عبدالستار، أول من توجهوا إلى قطر حيث أسند إليه أمير قطر وقتها تأسيس مدرسة دينية".

وتابع: "أول مجلة صدرت في قطر كانت عن طريق إحدى المدارس التابعة للإخوان"، مشيرا إلى أن التوافق الفكري بين حاكم قطر والعناصر الأولى الهاربة، أدى إلى توافد العديد من العناصر الإخوانية إلى الدوحة، الذين استهدفوا منذ البداية السيطرة على التعليم، فضلا عن تركيزهم على الإعلام، والذي انتهى بإنشاء قناة الجزيرة التي روجت أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

واستطرد: "الجماعة رأت أنه لا داعي لإقامة التنظيم بشكل رسمي في قطر، كون النظام الحاكم أصبح إخوانيا"، مؤكدا أن الإخوان قد يستغنون عن وجود رسمي لهم في دولة ما، ويعوضون ذلك بالتنظيم السري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثروت الخرباوى: طبيب نفسى إخوانى كان يخبرنى بأسرار الجماعة

اليوم.. ثروت الخرباوى ضيف "آخر سطر" على النايل لايف

بعد سقوط "خلية الأمل".. الباز يكشف إمبراطورية "المعز الإرهابية" في 2014

رحلة أخطر المتورطين في "الكيانات الموالية للإخوان" من الفقر إلى الثراء الفاحش

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

كاتبة بحرينية تفجر مفاجأة: فندق شهير بالقاهرة يعرض الجزيرة كقناة رسمية لنزلائه

منذ ساعة و 6 دقيقة

الديهي يتوعد بفضح "أردوغان" وإذاعة "تسريبات" عن زوجته

منذ يوم

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين (فيديو)

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية في شركات محمد علي

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بالجيم

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

أيام زمان

علاء ولي الدين تقمص شخصية والدته الحقيقة في "الناظر صلاح الدين".. تعرف على القصة

فنانة مصرية تسببت باغتيال عالمة الذرة سميرة موسى.. تعرف عليها

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

الصحة

باحثون يرجحون ارتباط العقم بالإصابة بسرطان البروستاتا

خبراء عالميون بمستشفيات القوات المسلحة 17 أكتوبر

دراسة: الشوفان والقمح يساعدان فى منع الإصابة بسرطان الكبد

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

الرئيس نيوز

"القضاء الأعلى" يطلب حظر النشر في قضية "الطفلة جنة"

مدبولي: مبادرة "حياة كريمة" ستكون المشروع الأهم على أجندة الحكومة

"الإحصاء": 6.5 مليون مسن في مصر الآن

قائد «الحرس الثوري» الإيراني: تدمير إسرائيل أصبح هدفا يمكن تحقيقه

منوعات

تشيلي تكشف عن أكبر تلسكوب أرضي لمراقبة الفضاء «فيديو»

عريضة تطالب بأن تصبح إستونيا محايدة مناخيًا بحلول عام 2035

ترامب يهدد الجبنة الإيطالية الشهيرة

سائق يدهس 20 كنغرًا في أستراليا

كشكول

غداً.. انطلاق حملة الكشف عن فيرس "سي" بـ1463 مدرسة في الشرقية

إحالة مدير مدرسة تعليم أساسي للتحقيق بالمنيا... اعرف السبب

جامعة المنصورة: إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية

جامعة المنصورة تشارك بـ 5 اكتشافات فى أكبر مؤتمر للحفريات الفقارية بالعالم

إسلام سياسي

بالصوت والصورة.. قادة الإخوان يعترفون بحملهم السلاح وانتهاج العنف

إخوانى منشق يكشف طرق استغلال "الإخوان" عناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر


زيت وسكر

“الرى” تزيل التعديات على نيل دمياط

204 ألف عملية جراحية فى العيون ضمن مبادرة “النور من حقك”

5 خدمات حكومية أحصل عليها من البيت

“شاكر” يبحث مع سفير النرويج سبل التعان فى مجال الكهرباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
مساجد أردوغان.. أوكار تجسس!
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
المزيد

الثقافة

"ولاد البلد" في سيناء بـ20 ليلة عرض

للناشرين.. إليكم كتيب الاشتراك بمعرض القاهرة للكتاب 2020

تكليف "النهضة الحديثة" بشحن إصدارات الناشرين المشاركين بمعرض العراق

ياسر صادق يثمن مجهودات الدولة المصرية لاكتمال القوة الإفريقية

صفحتنا ع الفيس بوك