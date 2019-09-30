نانسي عجرم تستقبل الشيف بوراك في منزلها بلبنان.. فيديو
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:09 م
سناء إسماعيلطباعة
استقبلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الشيف بوراك، التركي، والشهير بشيف المشاهير في منزلها بلبنان.
ونشر بوراك فيديو من زيارته لنانسي، والتي استقبلته برفقة ابنتيها إيلا وميلا، وقامت هي وبوراك بإعداد لحوم مشوية على الفحم.
وعبر بوراك، عن سعادته بتواجده في منزل نانسي، والتي رحبت به هي الأخرى في لبنان ومنزلها، وكان بوراك قد قام بزيارة الفنانة اللبنانية يارا، هي الأخرى في منزلها خلال تواجده بلبنان.
ونشر بوراك فيديو من زيارته لنانسي، والتي استقبلته برفقة ابنتيها إيلا وميلا، وقامت هي وبوراك بإعداد لحوم مشوية على الفحم.
وعبر بوراك، عن سعادته بتواجده في منزل نانسي، والتي رحبت به هي الأخرى في لبنان ومنزلها، وكان بوراك قد قام بزيارة الفنانة اللبنانية يارا، هي الأخرى في منزلها خلال تواجده بلبنان.
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Aile dostumuz ünlü star Nancy’e ve ailesine nazik daveti için teşekkür ederim @nancyajram 🤗❤️. شو رئيكم الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم بتطلع اطيب؟؟🤗❤️ Thanks a lot to big star Nancy and her family for their kind invitation🤗❤️ #nancyajram #czn #cznburak #kebap #künefe #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #singer