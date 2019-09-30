نانسي عجرم تستقبل الشيف بوراك في منزلها بلبنان.. فيديو

استقبلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الشيف بوراك، التركي، والشهير بشيف المشاهير في منزلها بلبنان.ونشر بوراك فيديو من زيارته لنانسي، والتي استقبلته برفقة ابنتيها إيلا وميلا، وقامت هي وبوراك بإعداد لحوم مشوية على الفحم.وعبر بوراك، عن سعادته بتواجده في منزل نانسي، والتي رحبت به هي الأخرى في لبنان ومنزلها، وكان بوراك قد قام بزيارة الفنانة اللبنانية يارا، هي الأخرى في منزلها خلال تواجده بلبنان.