مرسيدس يستمتع بفوزه "الساخر اللذيذ" في روسيا

استمتع مرسيدس بفوزه "الساخر اللذيذ" في جائزة روسيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد بعدما خطط فيراري للهيمنة على أول مركزين لكنه أهدى الانتصار لغريمه.

وانطلق شارل لوكلير من المقدمة مع الفريق الإيطالي الذي بدا في طريقه للاحتفال بأول مركزين للسباق الثاني على التوالي.

لكن مشكلة في محرك فيتل أدت إلى استخدام سيارة الأمان الافتراضية التي مهدت الطريق أمام هاميلتون لكي يحافظ لمرسيدس على سجله المثالي في روسيا وتحقيق فوزه التاسع هذا الموسم متفوقا على

زميله فالتيري بوتاس.

وقال جيمس أليسون المدير التقني بمرسيدس "كنا محظوظين بالطريقة التي سار عليها السباق".

وأضاف المسؤول السابق في فيراري "بطريقة ساخرة لذيذة كان سوء حظ فيتل هو السبب في حظنا".

وتسبب استخدام سيارة الأمان الافتراضية في تقليل سرعة لوكلير الذي كان خضع لوقفة صيانة فيما حصل هاميلتون على الوقت الكافي للخضوع لوقفة صيانة والعودة في الصدارة.

وقبل ذلك بلحظات دخل فيراري في فترة مثيرة للجدل بشأن استراتيجيته التي وضعها قبل انطلاق السباق بوجود اتفاق بين السائقين وهو الأمر الذي انكشف من خلال دائرة الاتصال الداخلية للفريق للتأكد من تجاوز هاميلتون عند الانطلاق.

واستفاد فيتل، الذي انطلق من المركز الثالث خلف لوكلير مع وجود هاميلتون على الجانب الأيمن من الصف الأول، من وجوده خلف زميله القادم من موناكو وعدم تدفق الهواء في وجه سيارته ليخطف الصدارة في المنعطف الثاني.

وكان الاتفاق، الذي حافظ عليه لوكلير، أن يعيد فيتل الصدارة إلى زميله لكن السائق الألماني أوضح أن ذلك سيمنح هاميلتون فرصة تجاوزه وقام بلفات سريعة.

واشتكى لوكلير من أنه "احترم كل شيء" فيما حاول الفريق تنفيذ خطته.

وحدث التبادل بالفعل خلال وقفتي الصيانة لكنه تحول قبل ذلك إلى نقطة خلاف كبيرة.

ورفض فيتل الحديث عن تفاصيل الاتفاق.

وقال "تحدثت مع شارل على وجه الخصوص قبل السباق وأعتقد أن الأمر كان واضحا. ربما فاتني بعض الأمور".

وأضاف بطل العالم أربع مرات الفائز في سنغافورة الأحد الماضي بفضل استراتيجية صبت في صالحه "كنت في المركز الثالث وشارل في المقدمة وكنا نتحدث عن استراتيجية لتجاوز لويس.

"من الواضح أن بدايتي كانت جيدة للغاية لذا كان هناك بعض الاختيارات".

وتحرك ماتيا بينوتو رئيس فيراري لإيقاف التوتر في يوم صعب للفريق الذي انتهت سلسلة انتصاراته عند ثلاث مرات متتالية.

وقال "شارل منح سيباستيان فرصة عدم تدفق الهواء في وجه سيارته للتأكد من حصولنا على المركزين الأول والثاني في اللفة الأولى وهو الأمر الذي كان سيضعنا في موقف جيد للسيطرة على السباق.

"من الناحية المثالية كان يجب عليهما استبدال مركزيهما. لكن سيباستيان كان سريعا للغاية في السباق لذا قررنا تأجيل كل شيء".

وأضاف "على أي حال (فيتل) بدأ بشكل جيد للغاية وتجاوز هاميلتون قبل المنعطف الأول لذا كان يفكر وهو ربما محقا في ذلك أن شارل لم يمنحه أفضلية. نال هذه الأفضلية لأنه كان في هذا الموقف فقط".