محمد الباز: أخطر ما يضر الإصلاح الاقتصادي تعجل نتائجه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري في 2019، تؤكد للجميع أن الدولة لا تبيع الكلام للشعب المصري.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن اإجراءات الإصلاح الاقتصادي تراها كل المؤسسات والصحف العالمية وتشيد بها.

وواصل أن أخطر ما يضر الإصلاح الاقتصادي هو تعجل نتائجه، مشيرًا إلى أن الإشادات الدلوية بالاقتصاد المصري تؤكد تعجل نتائجه.