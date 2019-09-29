شاهد.. تعليق أردوغان على حوار "كولن" مع نشأت الديهي

استفزت تصريحات الداعية التركي فتح الله كولن، خلال الحوار الذي أجراه مع الإعلامي نشأت الديهي، وأذاعه في برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما اتهم كولن بإفساد العلاقات المصرية التركية، وإساءته للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي دون أن يعرفه.



ورد أردوغان، على تصريحات كولن، خلال كلمته، اليوم الأحد، أثناء الاحتفال بتسلم أول سفينة حربية تركية، قائلًا: "لقد منعوا تركيا من الوصول لأهدافها في آخر 6 سنوات على وجه التحديد، وطالما أيقظوا الأسد النائم فعليهم تحمل العواقب، وطالما يضغطون علينا رغم تحذيراتنا الصريحة فليتحملوا العواقب".



كان الداعية التركي فتح الله جولن قد شن هجوما ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال اللقاء التليفزيوني، واتهمه بتطويع القوات المسلحة التركية لصالح أهدافه السياسية، مؤكدا أن الرئيس التركي لا يحمل شهادة جامعية.