مد فترة سداد رسوم معاينة تقنين الأراضي لـ 31 أكتوبر

شدد محافظ مطروح، اليوم، على المتابعة الميدانية لرؤساء المدن لكافة الأعمال الخدمية والتواصل مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها وفق الإمكانيات المتاحة، موجها بعمل لقاء أسبوعي لرؤساء المدن برئاسة السكرتير العام، لمتابعة الموضوعات خاصة الإسراع في تقنين الأراضي وتحقيق الاستقرار للمواطنين.



وأكد المحافظ أن الدولة منحت مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنين في الموعد القانوني قبل غلق باب تلقي الطلبات في 14 يونيو 2018، وحصلوا على أذونات سداد لرسوم الفحص والمعاينة أن يتقدموا بسداد الرسوم الخاصة بهم، والدخول مجددا في دورة التقنين واستكمال الإجراءات حتى 31 أكتوبر القادم مع إدراك المسئولية واهتمام الدولة والقيادة السياسية بذلك الملف بما يعود بالنفع على المواطنين والمشروعات التنموية بالمحافظة.



ووجه محافظ مطروح بعرض تقرير فى الأسبوع الأخير من كل شهر لمتابعة الموضوعات ومدى الالتزام بتنفيذ كافة الجهات لأعمالها بالمحافظة، والالتزام بتطبيق قانون الدهان الموحد للمباني مع وقف تراخيص توصيل الخدمات فى حالة عدم الالتزام وحصر المباني المخالفة من خلال الإدارات الهندسية بالمدن ونوع المخالفة وعمل إنذارات لأصحابها ومتابعة رؤساء الأحياء، وضرورة إعلام المواطنين بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء الذى سينتهى فى 8 يناير مع تلقي الطلبات واستكمال المستندات عند الفحص والتأكد من الجدية.