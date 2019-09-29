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محمد الباز يستعرض شهادات المؤسسات والصحف العالمية عن الاقتصاد المصري

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:57 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، شهادات مؤسسات دولية وصحف عاليمة حول أداء الاقتصاد المصري.

وأشار "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أن فينانشيال تايمز وهي واحدة من المؤسسات الإخبارية الرائدة في العالم، أكدت أن الاقتصاد المصري أصبح واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، مدفوعًا بثقة المستثمرين الدوليين في السندات المصرية لعوائد أرباحها.

ولفت إلى أن  مجموعة "مورجان ستانلي" في أغسطس 2019، قالت إنه "على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري إلى 6% في السنوات المقبلة، كما نجحت مصر في جذب الاستثمارت العالمية المباشرة".

واستطرد أن الإيكونوميست قالت في أغسطس 2019، إنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري في مصر فائضًا بدءً من عام 2021 وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط وتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات.

وتابع أن صحيفة "وول ستريت جورنال" في يونيو 2019 أكدت استمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصري لـ6% مقابل الدولار منذ يناير 2019 ليصبح من أفضل العملات أداءً في سوق العملات الأجنبية.

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