وفاة حارس خادم الحرمين.. "الفغم" يتصدّر "ترند" تويتر

تصدر هاشتاج "#عبدالعزيز_الفغم"، موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأحد، وذلك عقب دقائق قليلة من انتشار خبر وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، والذي كان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بينما وصفه مغردون بأنه خادم الملوك.



يذكر أن "الفغم"؛ كان ضابط الارتباط لموكب الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحارسًا شخصيًا مرافقًا له سنوات عدة، إلى وفاة الملك عبد الله يوم الجمعة الموافق 3 4 1436هـ، ليصبح حارسًا شخصيًا مرافقًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.