كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

عاشت الفنانة كاميليا، قصة حب جمعتها بالفنان رشدي أباظة، منذ الأسبوع الأول من تصوير فيلم "امرأة على نار".



وكان الملك فاروق، في هذا الوقت من عشاق كاميليا، وكان يغار جدا من علاقتها برشدي أباظة، وتردد أنه أشهر مسدسه في إحدى الحفلات على رشدي مهددًا بأنه سيقتله إذ لم يبتعد عنها، ولكن رشدي أباظة لم يعير تهديد الملك أهمية وظل على علاقته بكاميليا، حتى خطفها الموت منهما.



وقررت كاميليا السفر للعلاج في سويسرا، والمفارقة الغريبة أنها سافرت على الطائرة مكان الكاتب الصحفي أنيس منصور الذي قرر عدم السفر قبل ساعات من الحادث وكان رشدي أباظة في وداعها بالمطار، بعدما تواعدا على اللقاء بعد أسبوعين لإتمام الزواج، إلا أن فرحتها لم تكتمل.. فانفجرت الطائرة.



وأصيب رشدي بحالة هيستيريا بعد علمه بالحادث وتم احتجازه في المستشفى أكثر من أسبوع.