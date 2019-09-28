إبراهيم ربيع: "عصام تليمة أكل في بيتي ما يوازي 3 طن علف"

علق إبراهيم ربيع، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، على ما روجه الإخواني عصام تليمة، بأن التسجيل الصوتي المنسوب للقيادي الإخواني علي بطيخ، مفبرك، وأن الصوت الحقيقي هو صوته، قائلا: "هذه الجماعة ينطبق عليها المثل العربي رمتني بدائها وانسلت".

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع فضائية المحور، أن عصام تليمة وعلي بطيخ يعرفانه جيدا، مضيفا: "عصام تليمة أكل في بيتي أكل يعادل 3 طن علف".

وتابع: "أنه لو حدث ما كان يتمناه الإخوان باندلاع التظاهرات، لزعم علي بطيخ بأنه من مفجري الثورة".

واستطرد أن جماعة الإخوان الإرهابية في نزعها الأخير، وهذا اتضح من الكذب المستمر الذي يمارسونه، لافتا إلى أنه خلال 24 ساعة الإخوان روجوا أكاذيب عديدة، تؤكد وقوعهم في مأزق شديد للغاية.