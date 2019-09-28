بالخطوات.. طريقة عمل عيش السرايا

وصفة سهلة لإعداد عيش السرايا بالتوست المحمص الممزوج بالشربات للحصول على أشهى طعم ممكن، لن تكتفي منها.



المكونات

1 باكيت توست، محمص

2 كوب شربات

1 ½ كوب لبن

4 ملعقة كبيرة نشا

1 ¼ كوب كريمة سائلة

2 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب كريمة مخفوقة (كريم شانتيه)

1 كوب فستق مفروم خشن

2 ملعقة كبيرة ماء زهر



الطريقة

نفرم التوست المحمص في الكبّة أو محضر الطعام فرم ناعم ثم ننقله إلى بولة كبيرة ونضيف إليه كوب ونصف من الشربات ونمزجهم جيدًا ثم نفرد المزيج في طبق بايركس واسع.



نذيب النشا في لبن بارد في حلة متوسطة حتى يذوب تماما، ثم نضع الحلة على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يغلي المزيج.



نضيف الكريمة السائلة والسكر ونستمر في التقليب على النار حتى نحصل على مزيج كثيف ومتجانس ثم نرفع الحلة عن النار ونضيف ماء الزهر للمزيج ونقلبّ جيدًا.



نوزع مزيج الكريمة فوق طبقة التوست والعسل حتى يغطيها بالكامل ثم ندخل الصينية في الثلاجة لمدة ليلة قبل التقديم.



عند التقديم نضع الكريمة المخفوقة على الصينية كلها ونوزع نصف كوب شربات عليها حسب الرغبة، ونرش الفستق المفروم ثم نقطع عيش السرايا ونقدمه باردًا