فهد الشليمي يحذر: توجد حملة منظمة على السوشيال ميديا لضرب اقتصاد مصر

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو للإعلامي الكويتي فهد الشليمي، والذي وجه من خلاله رسالة للمصريين، يحذر فيها من وجود حملة منظمة في السوشيال ميديا، لضرب الاقتصاد المصري، وبث الخوف بين الشعب وهز الثقة في الحكومة.

وقال الشليمي، في رسالته للمصريين: "إن الجماعات الإرهابية تحاول إشعال فتيل الحرب الأهلية في مصر، وضرب الاقتصاد المصري، فالأمر لا يتعلق بشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "أوعوا تخلوهم يضحكوا عليكم يا مصريين، أنتم علم بلدكم عزيز علينا".