المهدي: مصر لعبت دورًا محوريًا في إنجاح اجتماعات نداء السودان

قال الصادق المهدي، رئيس تحالف نداء السودان المستقيل، إنه يجب إعطاء السلام أولوية في المرحلة الراهنة، لافتًا إلى أن قيادة تحالف نداء السودان شرف.



وأضاف المهدي في تصريحات خاصة لقناة الغد: "لكن هذا الشرف كان في وقت ما يضاهي عقوبة الإعدام"، في إشارة منه إلى أن نظام البشير الأمني المخلوع كان يتربص ويلاحق المعارضين.



وأوضح أنه قدم استقالته من نداء السودان لإتاحة الفرصة لهيكلة جديدة للتحالف، موضحًا أنه لا بد من استشراف مرحلة جديدة لدراسة سلبيات وإيجابيات الفترة المنصرمة.



وأعرب رئيس تحالف نداء السودان المستقيل، عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق على مناقشة موضوعات نداء السودان عبر لجان متعددة، مثنيًا على الدور المصري في إنجاح اجتماعات نداء السودان.



وعقد رؤساء أحزاب وقادة تنظيمات سياسية سودانية، اجتماعات اليوم في منتجع العين السخنة شرق العاصمة المصرية، التي تنظم برعاية مصرية، وذلك لترتيب وهيكلة أمانات قوى تحالف نداء السودان، وبحث استقالة رئيس التحالف وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ومن أبرز المشاركين في الاجتماعات قادة الجبهة الثورية وحزب الأمة وحزب المؤتمر.



