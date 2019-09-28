يونيون برلين يفتقد جهود لاعب خط وسطه "جوجيا" بسبب الإصابة

أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، أن لاعب خط وسطه أكاكي جوجيا سيخضع لعملية جراحية إثر إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.



وتعرض جوجيا للإصابة خلال المباراة التي خسرها يونيون برلين على أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت 1- 2، أمس الجمعة، في المرحلة السادسة من الدوري الألماني (بوندسليجا).



وأوضح النادي أن الأشعة الطبية كشفت عن حالة الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الركبة اليمنى، ويتوقع أن يغيب جوجيا 27 عاما عن الملاعب لمدة ستة أشهر.