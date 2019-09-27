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أوتو

تويوتا تدعم شراكات اليابان بحصة أكبر في سوبارو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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تعتزم تويوتا موتور زيادة حصتها في سوبارو كورب إلى 20 % من حوالي 17 بالمئة، حسبما ذكرته شركتا صناعة السيارات اليابانيتان يوم الجمعة، مع سعيهما لاستغلال حجمهما للمنافسة على نحو أفضل في تطوير التقنيات الجديدة.

يأتي الاستثمار بعد شهر من قول تويوتا وشركة صناعة سيارات يابانية صغيرة أخرى -سوزوكي موتور- إنهما ستتبادلان الاستحواذ على حصة صغيرة.

تسلط مثل تلك التحالفات الضوء على جهود صناع السيارات الحثيثة لزيادة الحجم وإدارة التكاليف وتعزيز أعمال التطوير اللازمة لابتكار سيارات ذاتية القيادة وعربات كهربائية وخدمات نقل جديدة تقلب صناعة السيارات في العالم رأسا على عقب.

وقالت تويوتا في بيان ”في خضم هذه الفترة من التحول العميق التي لا تتكرر إلا مرة كل 100 عام، تستهدف تويوتا وسوبارو عبر تقوية روابطهما وتنسيق إمكانياتهما... إنتاج سيارات أفضل على الدوام.“

وقال أكبر صانع سيارات ياباني والذي تفوق مبيعاته السنوية العالمية عشرة أمثال مبيعات سوبارو إن حجم استثماره سيصل إلى 80 مليار ين (742 مليون دولار) بناء على القيمة السوقية لسهم سوبارو. في المقابل ستشتري شركة صناعة السيارات الأصغر حصة في تويوتا بالقيمة ذاتها.

يواجه صناع السيارات التقليديون، وبخاصة الشركات الصغيرة مثل سوبارو وسوزوكي، صعوبات لمواكبة وتيرة التغير السريع في صناعة تتحول صوب نموذج تقديم خدمات النقل بدلا من مجرد بيع السيارات.

وأثارت شراكاتها المتعمقة مع تويوتا، التي تشرف بالفعل على شبكة واسعة ومحكمة من الشركات تشمل موردين وبائعين ومصنعي عربات تجارية، تكهنات بأن تلك الشركات الصغيرة قد تستوعب بالكامل داخل نسيج تويوتا في المستقبل.

وقال تاكيشي مياو، العضو المنتدب لشركة كارنوراما الاستشارية، ”يبدو أن الخطة هي جعل سوبارو وحدة مملوكة بالكامل في نهاية المطاف، للمساعدة في خلق ’تويوتا عملاقة‘. هذه هي الخطوة الأول صوب ذلك.. يتعلق الأمر برمته ببناء الحجم“.

لكن توموي ناكامورا رئيس سوبارو أصر على أن الشركة ستظل مستقلة في الوقت الحالي.

وأبلغ الصحفيين بعد إعلان الصفقة ”أؤكد لكم أنه لم يدر أي حديث عن تحول سوبارو إلى وحدة لتويوتا... لا من جانبنا ولا من جانبهم“.

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