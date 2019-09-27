لبنان يعلن الحداد الرسمي يوم الإثنين على وفاة جاك شيراك

أصدر رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مذكرة تضمنت إعلان الحداد الرسمي، يوم الاثنين المقبل، على وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.



وتضمنت المذكرة، التي نشرت اليوم الجمعة: "بمناسبة وفاة صديق لبنان جاك شيراك، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، يعلن الحداد الرسمي نهار الإثنين المقبل خلال مراسم دفنه، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات والبلديات كافة، وتعدل البرامج في محطات الإذاعة والتليفزيون بما يتناسب مع هذه المناسبة الأليمة".



وكان كبار المسئولين والسياسيين اللبنانيين قد أعربوا عن حزنهم البالغ لوفاة جاك شيراك، باعتبار أنه كان أحد أقوى الداعمين للبنان إبان رئاسته فرنسا، لا سيما في المحافل الدولية، على المستويين السياسي والاقتصادي.