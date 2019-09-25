التسريبات تتوالى.. الهارب بهجت صابر يتهم وليد شرابي بالاتجار في الآثار (فيديو)

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسريبات صوتية للإخواني الهارب بهجت صابر، يتهم فيها وليد شرابي بالاتجار بالآثار.



وقال "صابر"، في التسريبات الصوتية التي عرضت خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمُذاع عبر فضائية "on e": "وليد شرابي بيسألني ما تعرفش الأنتيكات والحاجات الأثرية والعملة القديمة، فقلت له أنت تعرف أن مش دي سكتي من وقت ما كنت عسكري، حتى لو لي دخل فيها عمري ما هفكر فيها لأن أموالي كلها ماشية في سكة القضية".



وأضاف: "سألته أنت بتحب الحاجات دي قالي آه اشتريت قرآن وحاجات أثرية وبخزنها في فيلتي".



وعلق بهجت صابر على ذلك قائلًا: "فقلت الله دا فكر واحد نحن نثق فيه، أنا بقول تجارة ولكن ليست هذه الرسالة التي من الممكن توصلها للناس، والمصيبة علشان قاضي عملينه قيادة".