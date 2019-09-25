عصام شيحة: مصر قضت على أحلام أردوغان.. والشعب القطري سيحاسب حكامه (فيديو)

قال عصام شيحة، المحامي بالنقض والمحلل السياسي، إن أعداء الوطن تعمدوا نشر شائعات كعادية، في نفس توقيت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات الأمم المتحدة.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أعداء الوطن صدموا بلقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي، وامتداح ترامب له".



وتابع: "هناك أكثر من 75 ألف معتقل سياسي في تركيا، فضلا عن فصل أكثر من 130 ألف موظف".



واستطرد: "مصر استردت دورها الإقليمي، وأصبحت فاعلا وليس مفعول به في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن مصر قضت على أحلام أردوغان بتزعم الإسلاميين في العالم، وهو مشروع مشترك بينه وبين الجماعة الإرهابية، وتم فضحه أمام شعبه.



واختتم: "أردوغان يعمل بأموال قطر ويوما ما سيحاسب الشعب القطري حكامه على إهداره أموالهم، والتاريخ لا يكذب، وعندما ينتهي دورهم ستتخلى عنه الدول الحامية له.