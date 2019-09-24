تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

قدمت الفنانة مديحة يسري، العديد من الأعمال الفنية التي تعد علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية.



وتم صناعة تمثال للفنانة الراحلة تقديرًا لمشوارها الفني، وكان كأنه نسخة ثانية عنها، وروت في مقال قديم لها نشر في مجلة "الكواكب"، أنه في إحدى الليالي استيقظت قبل الفجر فجأة على إثر حلم عجيب حرمها النوم بعدها.



وأضافت: "رأيت في منامي أن الروح دبت في تمثالي الذي أضعه في الصالون فتحرك من مكانه وأخذ يسير في اتجاه الغرف ويتفقدها بإمعان، ثم ذهب إلى الثلاجة وأخرج منها بعض المربى والفاكهة ووضعها على المائدة وبدأ في تناولها، ودخلت عليه فنظر إليها بتثاقل وعدم اهتمام وراح يكمل طعامه".



وتابعت: "سألته بحدة مين اللي نقلك من مكانك وأمرك إنك تاكل من هذا الطعام؟، فأجابها في غضب ومن تكوني حتى تكلميني بهذه اللهجة، أنني هنا الحاكم بأمري أفعل ما أريد في هذا البيت".



وأصيبت مديحة يسري، بالرعب بسبب هذا الحلم، وعندما سألت عن تفسيره أكثر من شخص قالوا لها:"أضغاث أحلام"، بينما فسره البعض بأن الأرواح تتقمس التماثيل على حسب معتقدات الفراعنة وإن نحت تماثيل للآدميين أمر مكروة وحرام".



وأكدت أنها لم تهتم بهذه التفسيرات وكل ما أثار اهتماها هو التمثال فقد تغيرت نظرته لها ولم يعد مجرد قطعة حجر تلاعبت بها يد ماهرة بل أصبح شيئًا غامضًا أشبه باللغز أو الطلسم.



وبعد أيام راح الذعر من قلبها وعاد الهدوء إلى نفسها وبدأت تتأمل التمثال فترى أنه تمثال طبيعي مرة أخرى، وكانت رسمته في لوحة زيتية وضعتها في صالون منزلها أيضًا.