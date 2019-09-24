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"كتيبة إرهابية".. الباز يكشف قصة صفحة "الموقف المصري" المحرضة ضد الدولة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:19 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، القصة الكاملة لصفحة "الموقف المصري" التي تحرض ضد الدولة المصرية.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن صفحة الموقف المصري كتيبة إرهابية كاملة تحرض على الشعب المصري، والدولة.

ولفت "الباز"، إلى أنه في مايو الماضي، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا عن الأوضاع في سيناء، وأكدت وجود انتهاكات في سيناء من الجيش وداعش.

وأكد "الباز"، أن هذا التقرير به عدة أخطاء واضحة أبرزها المساواة بين الجيش الذي يحرر الأرض من الإرهابيين، وبين الدواعش القتلة.

وأشار إلى أن هذا التقرير اعتمد على مصادر مجهلة، موضحًا أن هناك شخصين عملوا على تحرير هذا التقرير وهو مهند صبري، الذي يقوم بإعداد تقارير هيومن رايتس ويزعم أنه خبير في شؤون سيناء رغم أنه يعيش في لندن، والغريب أنه يكتب باستمرار في موقع الجزيرة ويظهر على شاشتها، وعلى شاشة التليفزيون العربي، وحضر مؤتمرات إسرائيلية.

وأشار إلى أن هناك شخص آخر يدعى عمرو مجدي، ويعمل في إعداد تقارير هيومن رايتس، ويعمل باحثًا في هيومن رايتس ووتش عن منطقة الشرق الأوسط، وهو شخص محترف في إطلاق وتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي لإطلاق الشائعات.

وتابع أن هذا الشاب هو من زعم أن البلتاجي أصيب بنزيف حاد في محبسه وهو ما لم يكن له أي أساس من الصحة.

ولفت إلى أن هذين الشخصين كانا يعتمدان على عدة مصادر وأحد مصادرهما، هو مسعد أبو فجر، الذي يزعم أنه عالم بشؤون سيناء وهو قابع في أيرلندا .

وتابع أنه عندما خرج مسعد أبو فجر للحديث عن سيناء وما يحدث فيها، كتبت صفحة الموقف المصري بوستات تدعمه، وتحاول بلورة كلامه بشكل كامل .

وواصل أنه عندما احتفى الموقف المصري بمسعد أبو فجر، كشف لنا من هو مؤسس هذه الصفحة، وهو خالد فهمي أستاذ تاريخ بالجامعة الأمريكية، والذي يقود من خلال صفحة الموقف المصري حرب شرسة وتحريضية بشكل كامل.

واستكمل أن خالد فهمي أنشأ صفحة الموقف المصري المحرضة على مصر، وفي 8 سبتمبر، احتفى خالد فهمي بتخطي متابعي الصفحة حاجز المليون ووجه تهنئة لفريق العمل.

واستطرد أن خالد فهمي وهو أستاذ تاريخ بالجامعة الأمريكية، وصل به الأمر إلى أنه يشيد بالمقاول الأجير محمد علي وآرئه السياسية.

ولفت إلى أنه عندما هاجم أساتذه في الجامعة وأساتذة العلوم السياسية خالد فهمي لدعمه واحتفائه بمحمد علي خرج الأجير الإخاوني محمد ناصر للدفاع عنه.

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