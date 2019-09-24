أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الولايات المتحدة

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وتأتي المناقشة العامة بعد يوم من عقد الأمم المتحدة قمة كبرى حول تغير المناخ، وترصد "الدستور" أبرز 10 تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.



- احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول، هو أمر حتمى، لضمان فاعلية منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف، وإن لمصر تجربة وطنية رائدة فى هذا الشأن.



- أهمية رفع السـودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للتحـول الإيجابي الذي يشــهده هذا البلد الشـقيق.



- أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية، بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بإفريقيا.



- تصفية الأزمات المزمنة الموروثة، شرط ضرورى لأى عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية، والمثال الأبرز فى هذا الشأن.



- أننا بحاجة لقرارات جريئة، تعيد الحق للفلسطينيين، وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى فى واقع هذه المنطقة، بل – وبدون مبالغة – فى تاريخ النظام الدولي كله.



- إقامة منظومة أمنية واقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط، قوامها السلام والأمن والتعاون.. والمصلحة المشتركة.



- اعتماد الحلول الشاملة لجذور المشكلات الدولية، هو أمر حتمى لنجاح منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف.

- مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول، حوض النيل، التى ترتبط معهم.. بعلاقات أزلية.



-إقرارانا بحق إثيوبيا فى التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر.. مسألة حياة، وقضية وجود، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولى، للاضطلاع بدور بناء.. فى حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع.