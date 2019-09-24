القوى العاملة: تأهيل القيادات الصحفية بالوظائف الإدارية

استقبلت وزارة القوى العاملة، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، في ديوان عام الوزارة، لمناقشة آلية إعداد وتأهيل القيادات الصحفية بالمؤسسات الصحفية المختلفة بالوظائف الإدارية، ابتداءً من مدير إدارة حتى مدير عام بالتعاون بين الوزارة والهيئة.



وأشار وزير القوى العاملة، إلى أهمية عقد برامج تدريبية متخصصة في كل النواحي المالية والإدارية لتطوير مهارات المتدربين وزيادة قدراتهم الإدارية، مؤكدًا أنه سيتم تمويل هذه البرامج التدريبية من "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" التابع لوزارة القوى العاملة.



ومن جانبه رحب جبر، بالتعاون بين الهيئة والوزارة في هذا الشأن، مشيدًا بدور الوزارة وصندوق تمويل التدريب التابع لها وإسهامه في تطوير منظومة التدريب وتقديم خدمات وبرامج تدريبية لرفع كفاءة المتدربين بمختلف المجالات.



حضر اللقاء مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، ومحمد البدوى، أمين عام صندوق تمويل التدريب.