حسين الجسمي يغني لمصر من قلب السعودية (فيديو)

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية "بشرة خير"، وذلك في حفله الذي أقيم مساء الليلة في السعودية بمناسبة العيد الوطني السعودي.



وحرص "الجسمي"، على أداء الاغنية تضامنًا مع مصر ضد الدعوات التحريضية الموجهة ضدها خلال الأيام الأخيرة، وظل يردد كلمة مصر مع أدائها للأغنية مشاورًا بكلتي يديه على علامة التوحد وعدم التفرقة، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.



وكان حفل الليلة قد أحيائه الفنانة السعودية وعد، والفنان حسين الجسمي، والفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، في أول ظهور لها منذ أشهر وذلك بعد سلسلة اعتذارات لها عن إحياء الحفلات والمهرجانات خلال الفترة الأخيرة.



وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور السعودي الذي فاق التوقعات ويجمع بين الجنسين.