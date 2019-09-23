"بشاعة الجماعة".. فريدة الشوباشي تكشف جرائم "الإخوان الإرهابية"

قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، إن أسلوب بث الشائعات ونشر الكاذيب ونشر حالة اليأس والإحباط هو أسلوب يتتبعه جماعة الإخوان الإرهابية طوال حياتهم.



وأضافت "االشوباشي"، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن أكبر دليل على انتهاج الإخوان الارهابية سياسة الأكاذيب وبث الشائعات هي الافتراءات التي افتروا بها على الرئيس جمال عبدالناصر، مشيرة إلى أن الجماعة الإرهابية استنكرت زج الرئيس عبدالناصر لهم في السجون، متابعة: "أومال كانوا عايزين يعمل فيهم إيه؟ يقابلهم بالورود ؟ دول كانوا عايزين يقتلوه؟!".



وتابعت: "الإخوان الإرهابية "هرونا" وحشية في الجرائم"، لافتة إنها تحدثت مع الأستاذ محمد حسنين هيكل قائلة إنها لا تحب الإخوان، وأنها تكره الفاشية الدينية ومن يتجارون باسم الدين، مشيرة إلى أنها كانت تكره الإخوان لأنهم كانوا يحاولون قتل عبدالناصر، مضيفة: "لكن لم أكن أتخيل أنهم بهذه البشاعة"، متابعة: "رد عليا الأستاذ "هيكل: ولا أنا!".



وأكدت "الشوباشي"، أن من يتحدثون باسم الجماعة الارهابية على القنوات الفضائية هم مأجورين ومرتزقة.