بنظارة غريبة.. شاهد ياسمين الرئيس في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ياسمين الرئيس، جمهورها بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، في أحدث ظهور لها.



وظهرت ياسمين ترتدي نظارة شمس كبيرة، من اللون الأحمر، كبيرة الحجم ويتغطي نفس وجهها.



وتشارك ياسمين في فيلم "لص بغداد" من بطولة، محمد إمام، وأمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها المنتج تامر مرسي.