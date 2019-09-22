الاحتفال بعيد ميلاد ناصيف زيتون خلال حفله في البنان

أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون، حفلًا غنائيًا كبيرًا في البترون، وذلك وسط حشد هائل من جمهوره الذي يجمع بين الجنسين.



وقدم "ناصيف"، خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي عرف بها والتي تجمع ما بين القديم والحديث.



وفوجئ "ناصيف" خلال الحفل بالاحتفال بعيد ميلاده الـ 31 والذي يوافق 25 سبتمبر، بقالب جاتوه كبير وقام بتقطيعه على المسرح.



من ناحية آخرى يستعد الفنان ناصف زيتون، لإحياء حفل غنائي في عمان بالأردن، وذلك يوم 26 سبتمبر في النادي الأورثودكسي.