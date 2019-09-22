مشاهدة بث مباشر الان مباراة man united vs west ham في الدوري الانجليزي كورة اون لاين

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يلتقي فريقا مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويلعب الفريقان على استاد لندن الأوليمبي، حيث تُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، ويعلق عليها حفيظ دراجي.





ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 8 نقاط، ويمتلك وست هام الرصيد نفسه، والذي يحتل المركز الثامن بفارق الأهداف.





ازداد تفاؤل مانشستر يونايتد بإمكانية مشاركة اللاعب الويلزي دانيال جيمس في مباراة وست هام يونايتد اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





كان دانيال جيمس قد تعرض لإصابة في الجولة الماضية ضد ليستر سيتي، مما جعل محل مشاركته أمام المطارق مشكوكاً به منذ لحظة خروجه من أرض الملعب.





أشارت مصادر دايلي ميل أن جيمس تواجد في قائمة الفريق المسافرة إلى لندن لملاقاة وست هام يونايتد، في أخبار إيجابية لسولشاير بعد إصابة كل من بوجبا، مارسيال ولوك شاو.





يًذكر أن دانيال جيمس كان قد فاز بجائزة لاعب الشهر في أغسطس بعد أن أذهل الجميع ببداية مميزة مع الشياطين الحُمر في أول شهر له مع الفريق في البريميرليج.



