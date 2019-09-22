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الثقافة

المتحف البريطاني يفتح باب التطوع لأرشفة الآثار الفرعونية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:02 م
جريدة الدستور
إيمان عادل
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أعلن المتحف البريطاني، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، فتح باب التطوع للباحثين والمهتمين بمجال الآثار الفرعونية للمشاركة في مشروع رقمنة وأرشفة الآثار الفرعونية لإثراء محتوى منصة على الإنترنت تابعة للمتحف البريطاني حول الآثار الفرعونية.

تتضمن المنصة قاعدة بيانات لكافة الآثار المصرية والنوبية والسودانية الموجودة بالمتحف على قاعدة بيانات على الانترنت، فضلا عن الآثار المعروضة في سوق الفن الدولي والمتاحف الخاصة، ويتم تمويل المشروع من صندوق الحماية الثقافية، وهو منحة يديرها المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع DCMS.

ويُطلب من المتطوعين مساعدة منسقي المشروع في توثيق القطع الأثرية الفرعونية المعلن عنها عبر الإنترنت، والمساعدة في رقمنة الكتالوجات، وسوف يُطلب منهم في بعض الأحيان البحث المتعمق في تاريخ القطع الأثرية الفردية من برديات وتوابيت ومواد متابيهو وعلى المتقدمين أن يكونوا على ثقافة ودراية بعلم المصريات وكيفية قراءة اللغة الهيروغليفية.

ويستقبل المعهد طلبات المتطوعين من سبتمبر إلى ديسمبر 2019، ومدة العمل في المشروع تستغرق شهرًا على الأقل، وجدول أيام التطوع مرنة، وسيتم الاتفاق عليها وفقًا لجدول المتطوعين.

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