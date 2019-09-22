الرجل الوطواط.. احتفالات عالمية بمحارب الجريمة "باتمان"

أضيت سماء الليل في العديد من مدن العالم مساء أمس السبت بشعار الرجل الوطوط "باتمان" الشهير احتفالا بالذكرى السنوية لظهور محارب الجريمة.



وأطلقت "دي سي كومكس"، وهي شركة أمريكية للقصص المصورة والأفلام، احتفالا بيوم باتمان في الذكرى السنوية الثمانين لظهور محارب الجريمة بروس واين وهويته المخفية.



وأوضحت وكالة "اسوشييتد برس" أنه جرى تنظيم تجمعات لمعجبي بات مان في جميع أنحاء العالم.



وأشارت إلى أن الخطة الأكثر طموحا كانت في إضاءة شعار باتمان، حيث بدأت الفعالية في ساحة فيد في ملبورن بأستراليا.



وظهر الشعار أيضا في 13 مدينة أخرى، بما فيها طوكيو وبرلين وروما وباريس ولندن وساو باولو وجوهانسبرغ.



ومن المقرر أن تضيء مصفاة دومينو للسكر في مدينة نيويورك بالشعار قبل ظهوره بالأخير في لوس أنجليس على قاعة البلدية.