ترامب يلتقي رئيسي وزراء باكستان والهند على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

أوردت قناة (جيو) الباكستانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يلتقي مع رئيسي وزراء باكستان عمران خان، والهند ناريندا مودي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ونقلت القناة الباكستانية - في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية - عن مسئول رفيع بالإدارة الأمريكية القول إن لقاء ترامب وخان - الذي وصل في وقت سابق إلى نيويورك - يأتي على هامش اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء القادم.



ومن المنتظر أن يلقي عمران خان كلمة باكستان أمام الجمعية العامة يوم الجمعة القادم، التي تتناول آخر تطورات الموقف في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.



وكشف المسئول الأمريكي أيضا أن ترامب سوف يلتقى مع رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودي في نيويورك يوم الثلاثاء القادم؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الهند والولايات المتحدة.