الصحة الفلسطينية تحذر من قطع شركة إسرائيلية الكهرباء عن 3 محافظات

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت من مخاطر عزم شركة كهرباء إسرائيلية قطع التيار الكهربائي عن ثلاث محافظات في الضفة الغربية بسبب الديون المالية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان إن "فصل إسرائيل للكهرباء يهدد حياة المرضى

وسيؤثر على الأدوية والمطاعيم المحفوظة في الثلاجات".

وذكرت الكيلة أن فصل التيار الكهربائي سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم فضلا عن تأثيره على صلاحية الأغذية التي تحتاج إلى برادات والأدوية والمطاعيم المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية.

وحملت الوزيرة الفلسطينية إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم"، مناشدة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل لـ "إيقاف هذا العقاب الجماعي".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية قررت بموافقة الحكومة الإسرائيلية قطع التيار الكهربائي عن 3 محافظات فلسطينية هي القدس ورام الله وبيت لحم بسبب تراكم الديون المستحقة لها على شركة كهرباء القدس (شركة خاصة تعد المزود الرئيسي للمحافظات الثلاث).

وخطوة الشركة تستند إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أيام الذي سمح بقطع التيار عن المحافظات الثلاث في ضوء تراكم الديون ووصولها إلى أكثر من 7ر1 مليار شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي= 5.3 شيكل).