سيرين عبدالنور تطالب بإنقاذ طفلة من يد والدها بعد تعذيبها (شاهد)

انضمت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، للنجوم الذين أدانوا الفيديو المنتشر خلال الساعات الأخيرة لأب يعذب طفلته بطريقة وحشية.



وقالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "قلبي ما تحمّل وعقلي ما استوعب أب يضرب طفله بعمر السنة لأن ما عم يوقف ويمشي... أكيد الأب بحاجة لمعالجة نفسية وعقلية وروحية".



وأضافت: "الله يسامحك ويحمي إبنك من عنفك.. ما قدرت انشر الفيديو لأن برفض يبقى أرشيف عندي... بطلب من السلطات بالدولة الموجود فيها الطفلة التدخل فورًا لإنقاذها".



وكان قد انتشر مؤخرًا فيديو لأب يعذب طفلته التي لم يتخطى عمرها شهور قليلة ويضربها ضربًا مبرحًا، وقيل أنه صاحب جنسية فلسطينية ومقيم بالسعودية وذكرت الأخبار مؤخرًا أن السلطات السعودية ألقت القبض عليه بعد انتشار الفيديو.