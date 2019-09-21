جوجل تكشف عن حاسوب بقدرات خارقة

كشف شركة "جوجل" الأمريكية أنها تخطت مرحلة مهمة تعرف باسم "التفوق الكمي" من خلال صنع آلة معلوماتية أعلى بكثير من قدرات الحواسيب العادية.



وهذه الحواسيب التي هي من نوع جديد قادرة على إجراء بعض المهام أسرع بكثير من الآلات العادية، إذ إنها تستخدم مواصفات في الجزئيات تسمح لها بالالتفاف على قواعد الفيزياء الأساسية، بحسب ما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز".



ويؤكد الباحثون في دراستهم أن معالجهم قادر على إجراء عملية في خلال 3 دقائق و20 ثانية بدلًا من 10 آلاف سنة، وهي المدة التي يستغرقها في هذه المهمة الحاسوب الحالي الأكثر تقدمًا.



وهم قد وصلوا بالتالي إلى ما يعرف بـ"التفوق الكمي"، من خلال إظهار أن أداء الحاسوب الكمي يتخطى بأشواط ذاك المسجل للحاسوب العادي.



وقد تعذر الاتصال بـ"ألفابت" الشركة الأم لـ"جوجل" للاستفسار عن هذا الموضوع.



وبحسب باحثي الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرًا لها، ليس في وسع الآلة أن تحل إلا معادلة حسابية واحدة في الوقت عينه ولن تستخدم هذه الآلات لتطبيقات صناعية قبل سنوات عدة، لكنها "مرحلة أساسية نحو المعلوماتية الكمية الواسعة النطاق"، بحسب ما ذكرت "فاينانشال تايمز".



وقد يسهم هذا الابتكار في التقدم أشواط في مجالات متعددة؛ مثل الكيمياء والذكاء الاصطناعي.