نقابة البترول: الشعب المصري يثق فيما تقوم به الدولة

أكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، تأييدها ودعمها الكامل للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمها للقوات المسلحة والشرطة المصرية فى مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن الذين يريدون النيل منه وزعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد ومقدرات الدولة.



وقالت النقابة العامة فى بيان لها اليوم السبت، إنها ولجانها النقابية بجميع شركات قطاع البترول والعاملين بالقطاع، يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية فى مواصلة الإنجازات التى تحققت على مدار الخمس سنوات الماضية وشهد لها العالم أجمع، مؤكدة أن الشعب المصري يثق فيما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة على المستوى المحلي والدولي وفى كل المجالات من أجل الحفاظ على وطننا الغالي مصر.



وأشارت النقابة العامة للبترول، إلى أن هذه الهجمة الشرسة والممنهجة فى وقت تواصل فيه مصر بقواتها المسلحة وشرطتها وفى خلفهم شعب مصر العظيم حربها ضد الإرهاب وبناء بلدهم، ما هى إلا استمرار للمؤامرات الخارجية ضد الوطن.



وتابعت: "لم ولن ينال الإرهاب والمأجورين والخونة والمتآمرين من النيل من رموزنا الوطنية وقواتنا المسلحة والشرطة المصرية".