السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

"ناسا" تختتم تجميع الأجزاء الرئيسة لصاروخها فائق الثقل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
اختتمت وكالة "ناسا" عملية تجميع الكتلة الرئيسة لصاروخ SLS فائق الثقل الذي تعتزم استخدامه لإرسال رواد الفضاء إلى القمر.

وجاء على موقع "ناسا"، يوم 20 سبتمبر، أن المهندسين في مصنع تجميع الصواريخ التابع لـ "ناسا" ضموا الجزء الأخير إلى الكتلة المركزية للصاروخ، يوم الخميس، وسيركبون قريبا فيها 4 محركات من طراز "RS-25".

ونقل الموقع عن مدير عملية التجميع، جولي باسلر، قوله إن خبراء "ناسا" سيجرون بعد ذلك اختبارات ختامية لمحركات وأجهزة الصاروخ.

وكانت "ناسا" قد أعلنت الربيع الماضي عن انطلاق برنامجها القمري المسمى بـ Artemis الذي يقضي بأن تطلق عام 2020 مركبة "أوريون" غير المأهولة إلى مدار القمر، بواسطة صاروخ SLS، لتدور حول القمر وتعود إلى الأرض، ثم يطلق الصاروخ، حسب البرنامج، عام 2022 إلى مدار القمر مركبة "أوريون" المأهولة.

ويقضي البرنامج بهبوط رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر عام 2024.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"الثوم".. صيدلية فى منزلك.. مالا تعرفه عنه

منذ حوالي 8 ساعات

"فيديو" يكشف أكاذيب قنوات الإخوان الإرهابية بوجود مظاهرات فى التحرير

منذ حوالي 17 ساعة

أكذوبة جديدة لـ"الإخوان".. حقيقة فيديو مظاهرات طلعت حرب المفبرك

منذ حوالي 12 ساعة

هزة أرضية تضرب القاهرة

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

العثور على أكبر هرم بالعالم.. "مخبأ" فى جواتيمالا

هزة أرضية تضرب القاهرة

رانيا يوسف تكشف سر مغادرتها مهرجان الجونة السينمائى

أيام زمان

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

الصحة

فوائد زيت شجرة الشاي من الرأس حتى القدمين

العلماء يحذرون من خطر غير متوقع لقلة النوم

مياه الصنبور تهدد 100 ألف أمريكي بالسرطان

تناول الأطفال للجلوتين مرتبط بإصابتهم بالسكري

الرئيس نيوز

عمرو أديب يعرض تسجيلاً صوتياً لعناصر الإخوان يكشف فشل دعوات التظاهر

أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. كتائب تروج لفيديوهات قديمة في التحرير

فضيحة الشرق ومكملين.. المصريون يصدمون قنوات الإخوان

هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

منوعات

احذر مسكن آلام يحول دماء أمريكية إلى اللون الأزرق

صور نادرة لـ رونالدو في طفولته تشعل السوشيال ميديا

أجمل رحلات السياحة النسائية لعام 2020

ثانى حالة إصابة بشلل الأطفال فى الفلبين

كشكول

بالصور.. جامعة القاهرة تتزين لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

تحويل المرحلة الاعدادية بمدرسة الإيمان بالعمرانية لفترة مسائية

أولياء أمور مدرسة بالجيزة يناشدون الوزير: نقلوا أبنائنا تعسفيا

بالصور.. وكيل تعليم الفيوم يتفقد عددا من المدارس

إسلام سياسي

القبض على نجل سعد الكتاتنى بـ 6 أكتوبر

بسيجارة حشيش وشعار الجماعة.. شاب إخواني يسخر من حالهم خلال 6 سنوات

صفعات على وجه الإخوان.. استطلاع رأى على قناة الجماعة يفضح فشلهم

مرصد الأزهر يطلق حملة "وطني" للتوعية بقيمة الوطن


زيت وسكر

القوى العاملة: فض إضراب عمال “ستيا” بالإسكندرية وصرف جزء من الحافز

الاتحاد الأوروبى يوافق على تمويل 8 مشروعات زراعية

القوى العاملة: يجب مواجهة أسوأ أشكال عمل الطفل بنوع من الجدية

السعودية : منح تأشيرة خروج نهائي للوافد حال عدم وجود قيود أمنية أو قضائية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: ماذا لو استجاب الله لدعاء الأمهات؟
المزيد

الثقافة

اليوم.. "مناقشة الوعى بالأنثى فى الخطاب السردى" بمركز الحرية

انطلاق الدورة الــ12 لمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى

الليلة.. مناقشة رواية "تمار" للكاتبة مي خالد بمكتبة ببلوتيكا

اليوم.. "دور مصر فى إفريقيا" بمركز طلعت حرب الثقافى

صفحتنا ع الفيس بوك