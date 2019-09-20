وفد من الأساقفة يزور الأديرة القبطية بروسيا

زار عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعض الأديرة القبطية بروسيا، وذلك خلال زيارتهم الرعوية التي بدأت منذ أمس وتستمر على مدار عدة أيام متواصلة.

ويشارك بالزيارة عدد من أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية من بينهم الأنبا سوريال أسقف مساعد لوس أنجلوس والأنبا ابراهام أسقف عام لوس انجلوس والأنبا كيرلس.

وزار وفد الأساقفة بعض المواقع الأرثوذكسية الروسية من بينهم دير القدس الجديد بموسكو، والذي يضم عدد من الرهبان الأقباط، ويعد هذا الدير نموذج مصغر من كنيسة القيامة بالقدس.

كما تفقد أساقفة الكنيسة خلال يومهم الثاني بزيارتهم الرعوية، إلى دولة روسيا كاتدرائية المسيح المخلص.

