احتفالات مشجعى النادى الأهلى بوسط الإسكندرية (صور)

احتفل جماهير النادي الأهلي بوسط الإسكندرية لفوزة ضد نظيره نادي الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدفين في كأس السوبر، وسط حضور جماهير الفريقين على أرض ملعب استاد برج العرب.



ووسط فرحة تجمع مشجعي فريق الفنلة الحمراء عقب إعلاء صافرة انتهاء المباراه، تعالت هتافاتهم فرحة بفوز النادي الأهلي.



وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل لاشىء، وانطلق الشوط الثاني في محاولات هجومية متبادلة، ونجح لاعبي الأهلي في تسجيل هدف آخر، وسجل لاعبي الزمالك هدفين من ركلات جزاء احتسبها الحكم، وانتهت المباراة بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

